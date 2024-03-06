Хуснуллин рассказал о состоянии Коксохимического завода в Авдеевке

Хуснуллин: Коксохимический завод в Авдеевке нужно восстановить
Фото: © РИА Новости / Таисия Воронцова
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Войска России освободили этот город в середине февраля.
Коксохимический завод в Авдеевке в Донецкой народной республике (ДНР) необходимо восстановить. Такое заявление сделал вице-премьер России Марат Хуснуллин.
«Считаю, что Коксохимический завод надо восстанавливать, он несильно пострадал», — сказал он в беседе с журналистами.
Саму Авдеевку можно восстановить в течение года после того, как линия соприкосновения будет отодвинута от города. Он получил повреждения, но жителей было не так много. Особых проблем в этих планах нет, добавил Хуснуллин.
Авдеевка с 2014 года была одним из самых укрепленных форпостов украинских формирований. Отсюда ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка. О его полном освобождении сообщил 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу. Президент страны Владимир Путин заслушал первые доклады об успехах ВС РФ на авдеевском направлении в четыре часа утра того же дня.
При наступлении ВС РФ украинские боевики пустились в бегство из Авдеевки еще за сутки до соответствующего приказа главкома ВСУ Александра Сырского. Националисты бросили на полях сражений военную технику и боеприпасы. Также удалось выяснить, что боевики ВСУ использовали систему Starlink на Коксохимическом заводе в Авдеевке.
Ранее 5-tv.ru писал, что под Авдеевкой войска России уничтожили третий танк Abrams.
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