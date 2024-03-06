Второй шанс: когда выпускникам школ разрешат пересдавать ЕГЭ

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Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

Глава Рособрнадзора Музаев: в июне выпускники школ смогут пересдать ЕГЭ

Второй шанс: когда выпускникам школ разрешат пересдавать ЕГЭ

Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

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Тема:
ЕГЭ

С такой инициативой выступил президент в ходе оглашения послания Федеральному собранию 29 февраля. Рособрнадзор уже ведет работу.

Уже в июне 2024 года выпускники российских школ смогут пересдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по одному предмету на выбор. Такое заявление сделал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Точно с июня-месяца этого года эта возможность у выпускников появится», — сказал он в беседе с журналистами.

Соответствующее предложение озвучил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля. Он подчеркнул необходимость совершенствовать механизм ЕГЭ: дать выпускникам второй шанс — пересдать экзамен по одному предмету на выбор.

Ранее 5-tv.ru писал, что учителя высоко оценили внимание Путина к развитию образования в стране и мерам поддержки образовательных учреждений и педагогического состава. Они отмечают, что президент уже не первый год активно следит за этой сферой.

Тема:
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