Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе во время возможного визита Зеленского

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Евгения Романова
Евгения Романова 70 0

«Страна.ua»: взрыв прогремел в Одессе во время приезда Зеленского

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе во время возможного визита Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Тема:
Спецоперация

При этом официальной информации о местонахождении главы киевского режима до сих пор нет.

Взрыв прогремел в Одессе. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на городские сообщества.

При этом отмечается, что в момент взрыва в Одессе мог находиться президент Украины Владимир Зеленский. Официально его визит не подтверждался, но кортеж главы киевского режима в городе все-таки видели.

Позднее сообщения о приезде Зеленского в Одессу распространили греческие СМИ. По их данным, в этом городе украинский лидер встретился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности — теракт на Крымском мосту.

После того как ВСУ ударили по центру Белгорода перед Новым годом, глава государства заявил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева. В результате того обстрела погибли 25 мирных жителей, еще свыше 100 человек пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пентагон может тайно вывезти Зеленского во Львов. За океаном полагают, что происходящее на Украине сейчас созвучно с событиями 1943 года в Италии.

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