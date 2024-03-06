Ирония судьбы: Бузова озвучила главную героиню в фильме «Дождь из мужчин»

Откровенная и остроумная французская комедия рассказывает о девушке, решившей разобраться в отношениях при помощи приложения для знакомств.

Телеведущая, певица, звезда Интернета и, наконец, актриса Ольга Бузова озвучила главную героиню в новом французском фильме «Дождь из мужчин». Компания «Русский репортаж» представила официальный трейлер кинокартины в VK Видео. В прокат французская комедия выйдет 11 апреля.

Ольга Бузова озвучивает героиню так похожую на нее в реальности. У милой и сумасбродной Ирис в жизни есть все, но только не головокружительная любовь. Героиня принимает решение разобраться в личных отношениях с помощью приложения для знакомств. И теперь в ее жизнь ворвался настоящий дождь из мужчин.

Зрители узнают, точно ли в мире осталось так мало половин. Бузова отметила, что ироничная комедия гарантирует отличное настроение. Остроумные диалоги, яркие характеры, парижские улицы — превосходная комбинация.

«Фильм «Дождь из мужчин» с юмором рассказывает зрителям, что женщины должны всегда чувствовать, что они любимы и желанны. В противном случае, ни один зонт не спасет от урагана страстей, а также «Дождя из мужчин», — отметила Анна Бочарова, директор по маркетингу и кинопрокату.

Главные роли в фильме исполнили французские актеры Лор Калами и Венсан Эльбаз.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Бузовой сделали предложение руки и сердца.