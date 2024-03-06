В Госдуму внесли законопроект об освобождении от наказания контрактников СВО

В Госдуму внесли законопроект об освобождении от уголовной ответственности военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны России во время проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил один из авторов проекта, глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Еще в 2023 году был принят закон, предоставляющий россиянам, совершившим уголовное преступление, возможность добровольно отправиться на СВО, подписав контракт с военным ведомством. При этом им давались гарантии. Однако документ носит временный характер и распространяется на те преступления, которые были совершены до вступления закона в юридическую силу.

В новом проекте речь идет о возможности заключить контракт еще до вынесения приговора суда, на стадии расследования.

«Законодательная инициатива дает возможность заключить военный контракт тем, кто находится под следствием, под судом или в отношении кого уже вынесен приговор», — сказал депутат.

Таким образом, документ предполагает, что в случае заключения контракта с ВС РФ уголовные дела будут приостановлены, а вид наказания осужденных изменен на условный срок.

Крашенинников особо подчеркнул, что контракт с Минобороны России ни в каком виде не смогут заключить подозреваемые и обвиняемые в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также терроризме, госизмене и шпионаже.

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