Летательный аппарат с легкостью поразил хваленый американский танк.

Завод в Ульяновске ответственен за производство FPV-дронов «Пиранья». Эти аппараты уже успели продемонстрировать себя в зоне спецоперации — уничтожили американский танк M1 Abrams. В распоряжение сайта 5-tv.ru оказались кадры их производства.

На видео можно увидеть, как создаются детали беспилотника. Также удалось запечатлеть работу специалистов, которые собирают аппараты.

До этого хваленый американский танк Abrams уничтожили с помощью FPV-дрона «Пиранья». Удар нанесли по башне боевой машины, после чего произошло возгорание боекомплекта.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США оценили производство российских «Гераней».