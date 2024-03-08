«Ситуация отчаянная»: в Британии заявили о потере ВСУ лучшей техники НАТО

На фронте хваленая техника быстро становится мишенью для войск России.

Положение ВСУ в зоне спецоперации становится все более печальным, российская армия уже уничтожила лучшие образцы военной техники НАТО. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.

По его мнению, боевикам ВСУ становится все труднее удержать продвижение войск России. Особенно — с учетом нехватки боеприпасов и потери иностранного вооружения.

«Ситуация на линии соприкосновения становится настолько отчаянной, что украинцам приходится бросать все силы, чтобы защитить свои позиции», — сказал он.

Эксперт отметил, что серьезный урон ВСУ наносит, в том числе, российская авиация. За последние дни на авдеевском направлении Вооруженные силы России уничтожили три танка Abrams, которые считаются одними из самых «неубиваемых».

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Запад указал Украине на стратегическую ошибку в Авдеевке.