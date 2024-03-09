В Ростовской области отражена еще одна атака украинских беспилотников
Рядом с каким городом были уничтожены вражеские летательные аппараты?
Фото: © РИА Новости
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили еще одну атаку украинских беспилотников в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
По его информации, несколько летательных аппаратов было уничтожено на подлете к городу Морозовск.
Кроме того, в ночь на 9 марта средства ПВО отразили массовую атаку украинских беспилотников в Таганроге. Известно, что пострадал сотрудник МЧС, который ликвидировал последствия на земле. Мужчина госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
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