В Ростовской области отражена еще одна атака украинских беспилотников

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 11 0

Рядом с каким городом были уничтожены вражеские летательные аппараты?

В Ростовской области отражена еще одна атака украинских беспилотников

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили еще одну атаку украинских беспилотников в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

По его информации, несколько летательных аппаратов было уничтожено на подлете к городу Морозовск.

Кроме того, в ночь на 9 марта средства ПВО отразили массовую атаку украинских беспилотников в Таганроге. Известно, что пострадал сотрудник МЧС, который ликвидировал последствия на земле. Мужчина госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

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Атака беспилотников на регионы России
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