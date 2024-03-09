«Не будем жить вместе»: муж Лерчек впервые заговорил о разводе

О проблемах в семье после проблем с налогами впервые заговорила Валерия Чекалова. Неужели ситуация настолько патовая?

Супруг блогера Лерчек Артем Чекалин, который вместе с ней попал в скандал с неуплатой налогов, впервые высказался о разводе и разделе имущества. Слухи о разладе в семье поползли после возбуждения уголовного дела против пары.

В конце февраля Лерчек призналась, что ситуация с неуплатой налогов негативно отразилась на ее семье. Каждый по-своему старался переживать этот период. И это привело к тому, что партнеры стали отдаляться друг от друга. Чтобы наладить отношения, семья обратилась за помощью к психологу. Однако, как заявила блогер, специалисту пока не удалось им помочь.

Сам же Чекалин в недавнем интервью не исключил развод. Если им все же не удастся сохранить отношения, по его словам, они сразу разъедутся. Из семейного гнездышка при этом уйдет тот, кто больше этого захочет.

«Если мы разведемся вдруг, естественно, не будем вместе жить. Кто накосячит и захочет уйти, тот и уйдет», — заявил Чекалин в эфире одного из шоу на федеральном канале.

К слову, Чекалиных обвиняли в неуплате налогов и отмывании денежных средств. Согласно данным следствия, они на протяжении нескольких лет «дробили» свои доходы по счетам друзей и родственников. Позднее Чекалины выплатили ФНС долг почти в 500 миллионов рублей. Таким образом, задолженность была полностью погашена. Уголовное дело тоже прекращено.

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