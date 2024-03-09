Силы ПВО за ночь уничтожили над территорией России 47 украинских беспилотников

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 34 0

Большая часть вражеских дронов была нейтрализована в Ростовской области.

Силы ПВО за ночь уничтожили над территорией России 47 украинских беспилотников

Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку при помощи 47 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (один БПЛА), Курской (два БПЛА), Волгоградской (три БПЛА) и Ростовской (41 БПЛА) областей», — сообщили в ведомстве.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обломок сбитого украинского беспилотника повредил крышу поликлиники в Курске.

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