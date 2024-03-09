Не время путешествовать: в ОАЭ объявили оранжевый уровень опасности

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 124 0

В ОАЭ из-за ливней объявили оранжевый уровень погодной опасности

Не время путешествовать: в ОАЭ объявили оранжевый уровень опасности

Фото: Reuters

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Тема:
Погода

Что сейчас происходит на курортных улицах?

В Объединенных арабских эмиратах объявили об оранжевом уровне погодной опасности из-за ливней и бури. Об этом стало известно из сообщения местной газеты khaleejtimes.com.

Из-за погодных условий туристам не рекомендуется выбирать данный регион для путешествий. Местных жителей призвали оставаться дома до улучшения погодных условий. Под негативным влиянием фронта оказались несколько регионов ОАЭ. В стране отменили развлекательные и спортивные мероприятия.

«Сильный дождь и гром за ночь обрушились на несколько частей страны, многие жители проснулись от ливней, темного неба и сильного ветра», — сообщили в издании.

Согласно прогнозам, улучшений погодных условий ожидать следует не ранее 9 марта. Пик ливней может прийтись именно на этот день.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Аргентине из-за мощных ливней ушли под воду несколько кварталов.

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