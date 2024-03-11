Убийцы здоровья: кому ни при каких обстоятельствах нельзя есть блины на Масленицу

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Праздничное лакомство может привести к непоправимым последствиям.

Убийцы здоровья: кому ни при каких обстоятельствах нельзя есть блины на Масленицу

Фото: Depositphotos / leonkenig

В масленичную неделю на столах многих россиян появится традиционное праздничное блюдо — блины. Ежегодно люди потребляют вкусный их в огромных количествах и даже не представляют, как это может сказаться на здоровье.

Диетолог Ирина Писарева рассказала «Вечерней Москве», что это противопоказано группам людей, у которых есть проблемы с ЖКТ типа панкреатита. Блины и любая мучная продукция — достаточно тяжелая пища.

«Тем более блины часто едят со сладкой начинкой: медом, вареньем и сгущенкой. Это для перечисленных категорий вдвойне опасно», — сообщила она.

Из-за того, что блины обладают высоким гликемическим индексом, они противопоказаны больным сахарным диабетом. Под запрет также попадают и люди, имеющие отклонения чувствительности к инсулину.

По словам диетолога, блины нельзя употреблять тем, кто страдает лишним весом, ожирением и метаболическим синдромом.

«Калорийность одного блина без всяких топпингов и начинки составляет примерно 200 килокалорий. Если перебарщивать, то за один прием пищи можно съесть чуть ли не суточную норму», — отметила специалист.

Хороший вариант — есть блины только в первый и последний дни Масленицы, считает Писарева.

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Убийцы здоровья: кому ни при каких обстоятельствах нельзя есть блины на Масленицу

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