Шеремет допустил вероятность гибели военных США при ударе по ЗРК Patriot

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 31 0

Что известно об этой ситуации?

Шеремет допустил вероятность гибели военных США при ударе по ЗРК Patriot

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

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Тема:
Спецоперация

В результате уничтожения российскими войсками двух ЗРК Patriot в ДНР могли погибнуть американские военные. Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«При уничтожении ЗРК Patriot могли погибнуть в том числе военные США», — цитирует парламентария РИА Новости.

ЗРК Patriot, состоящий не только из пусковых установок, но и многофункционального радара, очень сложен в использовании, объясняет политик. Для его обслуживания на Украину негласно могли направить американских военных специалистов, допускает он.

Шеремет подчеркнул, что если эти данные подтвердятся, то кровь военных США будет на совести «тирана и агрессора Байдена».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США раскрыли судьбу экипажа уничтоженного ЗРК Patriot.

Тема:
Спецоперация
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