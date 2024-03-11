Бойцы ВС России первым выстрелом сбили вертолет ВСУ на глазах у журналиста «Известий»
Бойцы ВС России первым выстрелом сбили вертолет ВСУ на южнодонецком направлении
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
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Наши солдаты работают четко и слаженно.
Доминировать в воздухе российским пилотам активно помогают силы ПВО. На южнодонецком направлении на охране неба надежно стоят подразделения зенитчиков.
Проверенное вооружение и техника в руках профессионалов работают без сбоев, уничтожая любые воздушные цели. За работой расчетов наблюдал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.
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