Глава ЦИК Памфилова: более 1,4 миллиона избирателей досрочно отдали свои голоса на выборах президента России

Более миллиона четырехсот тысяч человек в 39 регионах уже проголосовали досрочно на выборах президента России. Заявки на участие в онлайн-голосовании, в свою очередь, подали четыре миллиона и 500 тысяч человек. Среди них жители труднодоступных и отдаленных районов, вахтовики и моряки.

Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, отметив, что многие воспользовалась и системой «Мобильный избиратель», которая позволяет прикрепиться к любому участку.

«На сей момент воспользовалось возможностью у нас более восьми с половиной миллионов избирателей. Около четырех миллионов заявлений подали избиратели, которые в дни голосования будут находиться вдали от родного, привычного участка для голосования и в любом месте, где бы они не находились, подав заявление, они выбрали участок, который им наболее удобен», — отчиталась о проведенной работе она.

По данным ЦИК, более сорока семи тысяч граждан России подали заявления для голосования за рубежом.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЦИК утвердили текст избирательного бюллетеня на выборы президента России.