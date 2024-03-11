Глава ЦИК Памфилова: более 1,4 миллиона избирателей досрочно отдали свои голоса на выборах президента России
До завершающего этапа главного события марта осталось всего четыре дня.
Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru
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Более миллиона четырехсот тысяч человек в 39 регионах уже проголосовали досрочно на выборах президента России. Заявки на участие в онлайн-голосовании, в свою очередь, подали четыре миллиона и 500 тысяч человек. Среди них жители труднодоступных и отдаленных районов, вахтовики и моряки.
Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, отметив, что многие воспользовалась и системой «Мобильный избиратель», которая позволяет прикрепиться к любому участку.
«На сей момент воспользовалось возможностью у нас более восьми с половиной миллионов избирателей. Около четырех миллионов заявлений подали избиратели, которые в дни голосования будут находиться вдали от родного, привычного участка для голосования и в любом месте, где бы они не находились, подав заявление, они выбрали участок, который им наболее удобен», — отчиталась о проведенной работе она.
По данным ЦИК, более сорока семи тысяч граждан России подали заявления для голосования за рубежом.
Ранее 5-tv.ru писал, что в ЦИК утвердили текст избирательного бюллетеня на выборы президента России.
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