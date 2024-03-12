«Жестко и принудительно»: отправит ли ЕС украинских беженцев на «пушечное мясо» в зону конфликта

И поможет ли это вообще ВСУ?

Отдельные европейские политики могут сколько угодно рассуждать о необходимости возвращения украинцев-эмигрантов на их историческую родину, но реальных механизмов для этого у Евросоюза на сегодня нет. Об этом 5-tv.ru заявил политолог Армен Гаспарян.

Так он прокомментировал заявление министра обороны Словакии Роберта Калиняка, который считает, что «ничего бы не помогло украинской армии больше, чем возвращение боеспособных украинцев». При этом депортировать украинцев из Евросоюза чиновник предлагает вместо отправки в зону СВО солдат НАТО.

Это, по мнению министра, стало бы грубым пересечением «красной линии». Заодно это бы значительно увеличило риски глобального конфликта.

«Таких механизмов нет сегодня. На дворе XXI век, есть права человека. Вы их собираетесь отлавливать по всей Европе, загонять в пересыльный лагерь, фильтровать и потом вагонами гнать на Украину? Если Европа к этому готова, то ради Бога. У меня просто большие сомнения на этот счет. Я не знаю, как они собираются это реализовывать», — заявил Гаспарян.

Он напомнил, что облавы на евреев проводили в Третьем рейхе, и отметил, что в современной Европе вряд ли готовы вернуться к этим методам. К тому же, нет правовых оснований для депортации такой массы украинцев, добавил политолог.

Наконец, отвечая на заявление Калиняка, Гаспарян подчеркнул, что натовские солдаты уже находятся на Украине.

«Солдаты НАТО и так находятся на Украине. Роберт Калиняк, что, сам себя пытается обмануть? Он сам себе придумал какой-то иллюзорный мир, в котором нет солдат НАТО на Украине? Официально уже говорят цифру: 12 тысяч представителей НАТО находятся на Украине», — заявил Гаспарян.

Возможна частичная депортация

Zuma / ТАСС; Личный архив Александра Шатилова; 5-tv.ru

В свою очередь декан ФСНиМК Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов допустил частичную депортацию украинских мужчин из Евросоюза.

Он отметил, что, невзирая на достаточное политическое единство, в ЕС сохраняется определенный суверенитет государств. Они вольны сами принимать решение — депортировать или нет людей на их историческую родину.

При этом часть стран, например, та же Словакия, согласятся на депортацию беженцев ради того, чтобы предотвратить отправку войск НАТО на Украину, а также не желая ссориться с Россией.

Другие же, напротив, будут руководствоваться принципами «прав и свобод человека», декларировать, что украинские беженцы получили у них защиту, а, значит, их нельзя депортировать.

Такая ситуация, по мнению Шатилова, вполне может привести к миграции целых масс украинцев внутри Евросоюза, так как они и сейчас достаточно вольготно перемещаются через границы европейских стран. И для ЕС это не самый лучший вариант, подчеркнул политолог.

Мечта украинцев будет убита

Но даже если странами ЕС будет достигнут консенсус по депортации украинцев призывного возраста на территорию Украины, то это вряд ли принесет помощь ВСУ, уверен Шатилов.

«Во-первых, туда будут отправлены, мягко говоря, крайне немотивированные бойцы, которые не желали принимать участие в противостоянии с Россией. Во-вторых, будет фактически убита мечта об Украине, как части Европы. Получится, что украинцев поманили европейским светлым будущим, пустили в Европу, а потом жестко и принудительно депортировали. Это, конечно, приведет к очень серьезному психологическому надлому в украинском обществе», — отметил политолог.

И все же, полагает Шатилов, депортация украинских беженцев вряд ли станет доминирующей тенденцией в Европе. Ее возможность, безусловно, будет обсуждаться, однако прийти к какому-то общему знаменателю государства, скорее всего, не смогут.

«Евросоюз не может в силу своей многосоставности договориться зачастую по более принципиальным и насущным вопросам, что уж тут говорить об украинских беженцах», — заключил политолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Франция создает альянс европейских стран, готовых отправить своих военных на Украину.