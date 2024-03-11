МИД Украины вызвал нунция Ватикана из-за слов Папы Римского

МИД Украины вызвал апостольского нунция Висвальдаса Кульбокаса в связи с заявлениями Папы Римского Франциска о "белом флаге". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«11 марта апостольского нунция Висвальдаса Кульбокаса пригласили в МИД Украины из-за обнародованных на днях высказываний Его святейшества папы Франциска в СМИ. Кульбокасу сообщили, что на Украине разочарованы словами понтифика о «белом флаге» и необходимости «проявить храбрость и вести переговоры», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что ждали от Папы Римского других слов, которые будут адресованы мировому сообществу. Недавно Франциск заявлял, что Украина должна осмелиться и начать переговоры.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Кремле оценили слова Папы Римского о «белом флаге» Украины.