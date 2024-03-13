Вы все делали неправильно: названы ключевые ошибки при выпекании блинов

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 39 0

Кондитер Котелевский: блины могут рваться из-за недогрева сковороды

Вы все делали неправильно: названы ключевые ошибки при выпекании блинов

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev

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Как освоить это непростое дело?

Казалось бы, блины — одно из самых простых в приготовлении блюд, однако далеко не всегда и не у всех получается сделать красивый, тонкий и целый кружочек. В беседе с Lenta.ru управляющий блинной кондитерской Михаил Котелевский рассказал о том, какие главные ошибки обычно допускают люди в приготовлении этого блюда.

По словам эксперта, часто проблема заключается в неправильном выборе муки, из-за чего блины и рвутся. Он посоветовал использовать пшеничную муку с содержанием не более десяти граммов белка. Также повар рекомендует оставлять настояться тесто. Тогда блин сохранит свою форму, так как клейковина, содержащаяся в муке, разбухнет.

Повар уточняет, что лучше выбирать для блинов алюминиевую сковороду с антипригарным покрытием. Обязательно смажьте ее маслом и разогрейте.

Ведь другая причина, по которой блины не получаются — недостаточный подогрев сковороды перед выпеканием. Она обязательно должна быть горячей — так тесто не будет прилипать, а на блинах появится золотистая корочка.

Кроме того, чтобы сами блины не был резиновыми на вкус, стоит соблюдать баланс между количеством яиц и муки, а именно класть меньше яиц. Если же вы будете класть слишком много муки, то блинная масса не сможет равномерно распределиться по сковородке и подгорит.

Ранее 5-tv.ru писал о трех лучших рецептах блинов.

-5° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
90.88
0.25 99.36
0.23
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Вы все делали неправильно: названы ключевые ошибки при выпекании блинов

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