Вы все делали неправильно: названы ключевые ошибки при выпекании блинов

Как освоить это непростое дело?

Казалось бы, блины — одно из самых простых в приготовлении блюд, однако далеко не всегда и не у всех получается сделать красивый, тонкий и целый кружочек. В беседе с Lenta.ru управляющий блинной кондитерской Михаил Котелевский рассказал о том, какие главные ошибки обычно допускают люди в приготовлении этого блюда.

По словам эксперта, часто проблема заключается в неправильном выборе муки, из-за чего блины и рвутся. Он посоветовал использовать пшеничную муку с содержанием не более десяти граммов белка. Также повар рекомендует оставлять настояться тесто. Тогда блин сохранит свою форму, так как клейковина, содержащаяся в муке, разбухнет.

Повар уточняет, что лучше выбирать для блинов алюминиевую сковороду с антипригарным покрытием. Обязательно смажьте ее маслом и разогрейте.

Ведь другая причина, по которой блины не получаются — недостаточный подогрев сковороды перед выпеканием. Она обязательно должна быть горячей — так тесто не будет прилипать, а на блинах появится золотистая корочка.

Кроме того, чтобы сами блины не был резиновыми на вкус, стоит соблюдать баланс между количеством яиц и муки, а именно класть меньше яиц. Если же вы будете класть слишком много муки, то блинная масса не сможет равномерно распределиться по сковородке и подгорит.

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