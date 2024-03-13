Украинские диверсионно-разведывательные группы были жестко подавлены.

Украинские ДРГ 12 марта предприняли попытку прорваться на территорию России со стороны Харьковской области. Кадры ликвидации националистов появились в распоряжении 5-tv.ru.

Боевики ВСУ наступали при поддержке тяжелой боевой техники, которой лишились после ответа ВС России. В отражении вторжения принимали участие российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска, артиллерия и тяжелые огнеметные системы.

Удары были точными, националисты спешно покидали свои позиции. На видео с места событий можно увидеть в том числе подрыв танка противника, бегство экипажа и дальнейшее уничтожение машины — с дрона в нее была сброшена граната.

Скрывшиеся в ближайших зданиях враги также были ликвидированы. ВСУ попытались прорваться через госграницу со стороны населенного пункта Одноробовка Харьковской области, а также близ Нехотеевки и Сподарюшино Белгородской области.

Кроме того, в течение получаса российские военные отбили четыре атаки диверсантов, которые хотели перейти границу в районе населенного пункта Теткино Курской области.

По данным Минобороны, всего ВСУ потеряли 234 боевика, семь танков и три БМП Bradley. Как отмечал президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву, основной целью националистов была дестабилизация ситуации, чтобы помешать проведению выборов.

Ранее, писал 5-tv.ru, военнослужащие ВС РФ прорвали оборону на нескольких участках в Запорожской области.