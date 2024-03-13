Размазали по асфальту: появились кадры отражения бойцами ВС России попытки прорыва ВСУ
Появились кадры отражения бойцами ВС России попытки прорыва ВСУ
Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru
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Украинские диверсионно-разведывательные группы были жестко подавлены.
Украинские ДРГ 12 марта предприняли попытку прорваться на территорию России со стороны Харьковской области. Кадры ликвидации националистов появились в распоряжении 5-tv.ru.
Боевики ВСУ наступали при поддержке тяжелой боевой техники, которой лишились после ответа ВС России. В отражении вторжения принимали участие российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска, артиллерия и тяжелые огнеметные системы.
Удары были точными, националисты спешно покидали свои позиции. На видео с места событий можно увидеть в том числе подрыв танка противника, бегство экипажа и дальнейшее уничтожение машины — с дрона в нее была сброшена граната.
Скрывшиеся в ближайших зданиях враги также были ликвидированы. ВСУ попытались прорваться через госграницу со стороны населенного пункта Одноробовка Харьковской области, а также близ Нехотеевки и Сподарюшино Белгородской области.
Кроме того, в течение получаса российские военные отбили четыре атаки диверсантов, которые хотели перейти границу в районе населенного пункта Теткино Курской области.
По данным Минобороны, всего ВСУ потеряли 234 боевика, семь танков и три БМП Bradley. Как отмечал президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву, основной целью националистов была дестабилизация ситуации, чтобы помешать проведению выборов.
Ранее, писал 5-tv.ru, военнослужащие ВС РФ прорвали оборону на нескольких участках в Запорожской области.
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