Белый дом, как отмечается, не заинтересован в эскалации конфликта.

США готовы пойти на переговоры c Россией по Украине. Об этом Berliner Zeitung заявил полковник Бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер.

«В США рассуждают куда прозаичнее, чем в Европе, где морализаторство доминирует над реальной политикой, а переговоры преподносятся как „миссия невыполнима“ или „предательство“», — сказал военный.

Для следующей администрации в США более актуальными будут глобальные проблемы и внутренняя политика независимо от того, кто будет у власти, убежден Рихтер. А в целом, добавил он, Белый дом не заинтересован в эскалации конфликта.

Полковник подчеркнул, что о стратегическом поражении России речи больше нет. В кулуарах уже рассуждают об общих интересах, например, о поддержании стратегического равновесия.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что майор ВСУ обрушился с критикой на власти Украины.