С заботой о россиянах: как избиркомы в России готовятся к открытию участков

Безопасность обеспечат сотрудники полиции, а за ходом голосования будут следить наблюдатели от партий и общественники.

Уже завтра в России откроются избирательные участки. Они будут работать с восьми утра до восьми вечера.

Голосование продлится до воскресенья, 17 марта — в какой из дней прийти и отдать свой голос, каждый сможет решить сам. Безопасность обеспечат сотрудники полиции, а за ходом голосования будут следить наблюдатели от партий и общественники.

Как к выборам готовятся в Петербурге и других регионах страны — в материале корреспондента «Известий» Романа Ишмухаметова. Три дня в круглосуточном режиме отсюда можно будет следить за тем, как в Петербурге проходят выборы.

В центре общественного наблюдения любой желающий в режиме онлайн или в записи сможет увидеть картинку с избирательных участков.

«Для этого в центре оборудовано 50 автоматизированных рабочих мест. Надо подать заявку на электронную почту центра общественного наблюдения не позднее, чем за два часа до предполагаемого времени посещения центра», — говорит председатель общественной палаты Санкт-Петербурга Ирина Соколова.

В Северной столице все готово к главным выборам большой страны. Всего в Петербурге будут работать почти две тысячи участков.

На них смогут проголосовать 3,8 миллиона избирателей, зарегистрированных в Северной Столице. И еще 228 тысяч туристов, которые будут в эти дни на берегах Невы.

На каждом избирательном участке будут использоваться технологии QR-кодов. Программа проверки для протоколов участковых избирательных комиссий поможет избежать человеческих ошибок.

«Она проверяет внутреннюю непротиворечивость протоколов. Условно — в ящике для голосования не можете обнаружить больше бюллетеней, чем вы их выдали. Или число голосов, отданных за одного из кандидатов, не может быть больше, чем число действительных бюллетеней. Вот такие вещи она проверяет», — отмечает член Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Денис Козенко.

Главное внимание — к прозрачности выборов. Современные камеры будут записывать не только видео, но и звук, а благодаря инфракрасным датчикам снимать можно и ночью, когда участок закроется.

«По две камеры на каждую участковую избирательную комиссию. Хочу отметить, что все оборудование от кабеля до камеры — отечественного производства», — делится технический директор компании цифровых услуг Олег Коваленко.

Камеры такие, что слепых зон для них нет. На избирательные участки завезли бюллетени — до выборов они будут храниться в опечатанных сейфах.

«Были получены избирательные бюллетени. Соответственно, подготовительная работа завершена и комиссия полностью готова приступить к своей работе», — сказал заместитель председателя участковой избирательной комиссии № 2527 Андрей Парамонов.

Гарантируют полную сохранность бюллетеней и правоохранители, которые заступают на дежурства по всей стране. Их задача — прежде всего обеспечить безопасность граждан.

«У нас все участки будут под круглосуточной охраной, сотрудников полиции, бойцов Росгвардии. И у нас с этого момента участки не просто берутся под охрану, а взятию их под охрану предшествует процедура проверки», — отметил председатель избиркома Магаданской области Николай Жуков.

Безопасность усилена и на Северном Кавказе. На входах установлены рамки металлодетекторов, рядом — маски и антисептики.

Позаботились о том, чтобы голосовать приходили семьями. Есть даже комнаты матери и ребенка.

«Кабины стоят, четыре кабины для избирателей, выставку оформили для избирателей, чтобы смогли подойти, ознакомиться», — рассказала председатель участковой избирательной комиссии Захират Аушева.

Голосование на президентских выборах будет трехдневным, чтобы каждый смог прийти на участок в удобное время и проголосовать за своего кандидата. Участки откроются уже завтра в восемь утра.