Сдал назад: Макрон сделал трусливое заявление по Украине

Макрон: Франция не возьмет на себя инициативу по конфликту на Украине
Фото: www.globallookpress.com / Serhii Hudakukrinform
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Он обеспокоен критическим положением ВСУ.
Франция никогда не возьмет на себя инициативу в конфликте на Украине. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон.
«Мы никогда не приступим к наступательным действиям, мы никогда не возьмем на себя инициативу», — сказал глава государства в эфире телеканала France 2.
Он подчеркнул, что французские военные не будут отправлены на Украину. Конфликт является экзистенциальным вопросом для ЕС и Франции, ситуация на фронте складывается очень тяжело для ВСУ, считает Макрон.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Западе указали на неспособность Макрона создать коалицию поддержки Украины. Лидер Франции до сих пор не выбрал даты, в которые совершит дипломатическую поездку в Киев. Однако до этого он обещал приехать на Украину до середины марта.
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