ВС РФ ударом ОДАБ-1500 уничтожили до 300 боевиков «Кракена»*

Министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, на котором заслушал доклады командующих по текущей обстановке в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Доклады командующих были также посвящены «характеру действий противника и выполнению войсками задач на основных направлениях». На встрече присутствовал начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

«Особое внимание при заслушивании командующих министр обороны РФ обратил на доклады по эффективности работы разведывательно-ударных контуров, а также эффективности ведения контрбатарейной борьбы», — уточнили в ведомстве.

В ходе совещания начальник штаба Объединенных войск генерал подполковник Алексей Ким сообщил, что Вооруженные силы Украины продолжают нести значительные потери в технике и живой силе благодаря применению ВС РФ высокоточных средств поражения. Используются также ударные беспилотные летательные аппараты.

Только за последнюю неделю российская армия с помощью разведывательно-ударных систем ликвидировала три американских комплекса Patriot, боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire, а также более десяти иностранных артиллерийских систем и складов боевых припасов.

Кроме того, противник потерял до 300 боевиков после точного удара авиационным боеприпасом по пункту дислокации националистического формирования «Кракен»*.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шойгу потребовал оснастить средства ПВО контрбатарейным радаром и ударными установками.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.