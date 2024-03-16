Пять лет без Началовой: как сейчас выглядит могила звезды на Троекуровском кладбище

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 53 0

Могила Началовой спустя пять лет по-прежнему покрыта цветами

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Юлия Началова

И что туда приносят преданные фанаты?

Со дня смерти певицы Юлии Началовой прошло уже пять лет. 5-tv.ru показывает, как сейчас выглядит могила звезды.

Место захоронения исполнительницы на Троекуровском кладбище заставлено букетами из роз, тюльпанов и лилий. За могилой внимательно следят близкие и родственники.

Началова умерла в возрасте 38 лет 16 марта 2019 года вследствие осложнений от подагры и красной волчанки. После полученной травмы ноги у нее началась гангрена, что привело к инфекции крови.

Похороны певицы прошли на Троекуровском кладбище. Дочь певицы, Вера Алдонина, решила продолжить карьерный путь мамы.

Сейчас юная наследница активно занимается вокалом. Поклонники отмечают ее очевидное сходство с Началовой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алдонина выложила в день памяти матери, 16 марта, трогательное видео в личном блоге. В комментариях под публикацией подписчики вспоминают, какой была Началова.

Тема:
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака

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