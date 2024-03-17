Макрон заявил о готовности к переговорам с Путиным о деэскалации на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в ходе единого украинского телемарафона о готовности обсудить с главой России Владимиром Путиным вопросы деэскалации конфликта на Украине.

«Я подниму трубку (если позвонит Путин — Прим. ред.). Это моя ответственность, и я выслушаю, что он предложит», — сказал он.

Лидер Франции отметил, что роль его страны в этом конфликте — быть «нервом» боевых действий. Он также считает, что Западу требуется одновременно и передавать ВСУ оружие, и способствовать деэскалации.

Макрон готов к посредничеству между Россией и Украиной, но при этом единственный способ закончить конфликт — это переговоры между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, убежден он.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что генсек ООН Антониу Гутерриш направил письма Путину и Зеленскому.