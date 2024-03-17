Макрон заявил о готовности к переговорам с Путиным о деэскалации на Украине

Роль Франции в этом конфликте, говорит он, это быть «нервом» боевых действий, что бы это ни значило.
Фото: Reuters / Sergei Savostyanov
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в ходе единого украинского телемарафона о готовности обсудить с главой России Владимиром Путиным вопросы деэскалации конфликта на Украине.
«Я подниму трубку (если позвонит Путин — Прим. ред.). Это моя ответственность, и я выслушаю, что он предложит», — сказал он.
Лидер Франции отметил, что роль его страны в этом конфликте — быть «нервом» боевых действий. Он также считает, что Западу требуется одновременно и передавать ВСУ оружие, и способствовать деэскалации.
Макрон готов к посредничеству между Россией и Украиной, но при этом единственный способ закончить конфликт — это переговоры между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, убежден он.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что генсек ООН Антониу Гутерриш направил письма Путину и Зеленскому.
- 17 мар
- Боец с противодронным ружьем сорвал атаку ВСУ в зоне спецоперации
- 17 мар
- На Украине назвали крайне опасное для укрепрайонов ВСУ оружие России
- 16 мар
- Конец близок: Украина исчерпает боеприпасы для ПВО через две недели
- 16 мар
- В Кремле сообщили о ликвидации 550 диверсантов при атаках ДРГ на границе
- 16 мар
- Депутаты правящей коалиции Германии поддержали передачу Украине ракет Taurus
- 16 мар
- Российские войска ударили по нацформированиям «Лють» и «Цунами» в Одессе
- 16 мар
- Российские войска ударили по боевикам рядом с Белгородской и Курской областями
- 16 мар
- Власти Украины начали эвакуацию жителей Сумской области
- 16 мар
- Сокрушающие удары «Солнцепеками». Лучшее видео из зоны СВО за день
- 16 мар
- ВС РФ ударом ОДАБ-1500 уничтожили до 300 боевиков «Кракена»*
Читайте также
69%
0.23 99.97
-0.29
Нашли ошибку?