На Кубани работников Славянского НПЗ эвакуировали после атаки беспилотников

В Краснодарском крае работники Славянского нефтеперерабатывающего завода эвакуированы после атаки украинских беспилотных летательных объектов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Роман Синяговский, глава муниципального образования Славянский район.

Он отметил, что пожар на территории завода ликвидирован. Кроме того, стало известно, что пострадавший во время инцидента сотрудник скончался от сердечного приступа.

«Работники завода эвакуированы. Пострадавший умер, по предварительному заключению врачей, от сердечного приступа. Угрозы населенному пункту нет», — написал Роман Синяговский в сообщении.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что несколько беспилотников попытались атаковать Славянский НПЗ на Кубани.