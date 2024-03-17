На Кубани работников Славянского НПЗ эвакуировали после атаки беспилотников

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 73 0

Пожар на территории завода уже ликвидирован.

На Кубани работников Славянского НПЗ эвакуировали после атаки беспилотников

Фото: Рюмин Александр / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

В Краснодарском крае работники Славянского нефтеперерабатывающего завода эвакуированы после атаки украинских беспилотных летательных объектов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Роман Синяговский, глава муниципального образования Славянский район.

Он отметил, что пожар на территории завода ликвидирован. Кроме того, стало известно, что пострадавший во время инцидента сотрудник скончался от сердечного приступа.

«Работники завода эвакуированы. Пострадавший умер, по предварительному заключению врачей, от сердечного приступа. Угрозы населенному пункту нет», — написал Роман Синяговский в сообщении.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что несколько беспилотников попытались атаковать Славянский НПЗ на Кубани.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
17 мар
ВСУ пытались атаковать восемь регионов России с применением беспилотников
17 мар
Несколько беспилотников попытались атаковать Славянский НПЗ на Кубани
16 мар
На территории Сызранского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар
16 мар
МО РФ: в небе над Белгородской и Курской областями уничтожены восемь дронов
15 мар
Десять снарядов РСЗО Vampire уничтожены над Белгородской областью
15 мар
Украинский беспилотник сбили над территорией Тульской области
14 мар
ВСУ попытались атаковать Орловскую область с применением дрона
14 мар
Вячеслав Гладков: Белгород подвергся атаке украинского БПЛА
13 мар
Беспилотники пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области
13 мар
Гладков сообщил о попадании беспилотника в многоквартирный дом в Белгороде
+1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
91.87
0.23 99.97
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:23
Последний день голосования: как проходят выборы президента России в Москве
9:16
«Финансовые трудности»: как европейские члены НАТО задолжали около 60 млрд евро
9:10
Прощеное воскресенье: как понять, что прощение «сработало»
9:08
Девять снарядов РСЗО Vampire уничтожены над Белгородской областью
8:57
Около 50 рыбаков спасли с отколовшейся льдины в Приморье
8:43
«Подхватываем друг друга»: вдова Пьера Нарцисса рассказала о новом браке

Сейчас читают

«За нами гонятся, помолитесь»: наркокартель похитил россиянку в Мексике
Главные итоги двух дней выборов президента в России
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок