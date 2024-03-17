Встречаем весну: в Москве завершается фестиваль, посвященный Масленице

Москвичей приглашают проводить зиму в центре города. Там организаторы приготовили много интересного.

В Москве завершается фестиваль «Московская Масленица», всех жителей и гостей столицы приглашают проводить зиму и встретить весну на площадках в центре города. Об этом сообщает департамент торговли и официальный портал мэра.

«В воскресенье, 17 марта, завершается фестиваль „Московская Масленица“. На 29 площадках для гостей подготовили обширную развлекательную программу. Все желающие смогут попробовать блины по старинным рецептам, посетить ледовые шоу и мастер-классы по народным ремеслам, а также увидеть представления по мотивам известных сказок», — говорится в сообщении на портале мэра.

Москвичей ожидают и бесплатные блины по случаю окончания фестиваля. Так, каждый гость сможет отведать вкусные блины на Площади Революции, их будут раздавать с 12:00 до 14:00, уточнили в департаменте торговли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что издревле главным символом Масленицы были блины. Они бывают разных форм и с разной начинкой, их пекут самостоятельно или же покупают готовые полуфабрикаты, лакомятся в кафе и на праздничных ярмарках.

Но стоит ли доверять готовому продукту из магазина? Чем опасно блинное переедание? И что делать, чтобы не загреметь в больницу с пищевым отравлением? Об этом — в материале 5-tv.ru.