«Впечатляет»: немецкий журналист оценил новые дороги в Запорожской области

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Евгения Романова
Евгения Романова 21 0

Немецкий журналист Репер: новые дороги в Запорожской области впечатляют

«Впечатляет»: немецкий журналист оценил новые дороги в Запорожской области

Фото: Полегенько Александр / ТАСС

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Тема:
Выборы президента России 2024

Представитель из Германии приехал в Россию в качестве наблюдателя на выборах.

Немецкий журналист Томас Репер рассказал о ходе голосования в Запорожской области, а также оценил проведенную Россией за два года большую работу по строительству дорог. Он приехал в нашу страну в качестве наблюдателя на избирательных участках.

«Это впечатляет, что происходит, и не только здесь, в Запорожской области, но и в ДНР, в Мариуполе. То, как стараются, делают — это впечатляет», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Журналист вспомнил, что в марте 2022 года пытался доехать из Крыма до Мелитополя «по тому, что тогда называлось дорогой». Разница есть.

Репер также отметил, что уже третий раз становится наблюдателем — «референдум, прошлый год и сейчас президентские выборы». По его словам, голосование проходит в штатном режиме.

«За стабильность»: как жители новых регионов России голосуют на выборах президента

Предварительные данные ЦИК озвучит в 21:00 по Москве. Это произойдет после завершения выборов в Калининградской области.

Проголосовать можно за одного из четырех кандидатов. Среди них: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ).

Ранее 5-tv.ru писал, что явка избирателей на выборах президента России превысила 65%.

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