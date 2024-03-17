Избирательные участки закрылись в Москве в последний день голосования. В столице функционировали 2,2 тысячи избирательных пунктов. Голосование длилось на протяжении трех дней.

Как отмечал не раз мэр Москвы Сергей Собянин, для удобства граждан при голосовании было сделано и оборудовано все необходимое. Поучаствовать в избирательном процессе могли даже граждане с ограниченными возможностями по здоровью. Так, в частности, помогли людям в инвалидностью по зрению — им показали, как легко и просто воспользоваться системой электронного голосования.

В дни голосования среди россиян также был организован конкурс «Миллион призов». Третий розыгрыш состоится уже завтра — 18 марта. Победители будет определены не позднее 10:00 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что явка на выборах президента России превысила 70%.