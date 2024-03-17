В столице функционировали 2,2 тысячи избирательных пунктов.
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Избирательные участки закрылись в Москве в последний день голосования. В столице функционировали 2,2 тысячи избирательных пунктов. Голосование длилось на протяжении трех дней.
Как отмечал не раз мэр Москвы Сергей Собянин, для удобства граждан при голосовании было сделано и оборудовано все необходимое. Поучаствовать в избирательном процессе могли даже граждане с ограниченными возможностями по здоровью. Так, в частности, помогли людям в инвалидностью по зрению — им показали, как легко и просто воспользоваться системой электронного голосования.
В дни голосования среди россиян также был организован конкурс «Миллион призов». Третий розыгрыш состоится уже завтра — 18 марта. Победители будет определены не позднее 10:00 по московскому времени.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что явка на выборах президента России превысила 70%.
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