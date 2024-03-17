Даванков назвал победу Путина на выборах президента РФ несомненной

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 105 0

Кандидат от партии «Новые люди» отреагировал на предварительные результаты голосования.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России 2024

Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков назвал победу действующего главы государства и кандидата в президенты России Владимира Путина несомненной. Своим мнением Даванков поделился во время общения с прессой после публикации предварительных результатов голосования.

«Я проехал 29 регионов. Видел поддержку. Без сомнений, конечно же, победитель — это Владимир Владимирович Путин», — сказал Даванков.

Кандидат в президенты добавил, что его участие в выборах позволило донести программу партии до россиян. Десятки тысяч человек узнали о ее идеях и присоединились к «Новым людям». По его словам, президентские выборы в 2024 году были первой попыткой, а дальше предстоит продолжить работу.

В Центризбиркоме ранее сообщили, что самовыдвиженец Владимир Путин по результатам предварительного подсчета голосов занимает первое место — за его кандидатуру проголосовали 87,97% граждан. На втором месте оказался кандидат от КПРФ Николай Харитонов — 3,8%. Третью позицию занимает выдвиженец от партии «Новые люди» Владислав Даванков — 3,73%. На четвертой позиции кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий — за него отдали 2,96% голосов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путину доложили о первых результатах выборов.

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