Зюганов: главнокомандующий должен и обязан получить солидную поддержку

Стали известны предварительные результаты состоявшихся в России выборов президента.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
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Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов считает, что главнокомандующий РФ Владимир Путин в сложившейся ситуации должен и обязан получить солидную поддержку на президентских выборах. Об этом глава фракции сообщил во время общения с журналистами в штабе кандидата в президенты России Николая Харитонова.
«Мы проводим выборы, прекрасно понимая, что происходит, осознавая, что в этих условиях главнокомандующий должен и обязан получить солидную поддержку», — прокомментировал Зюганов.
Лидер КПРФ подчеркнул, что партия всегда продвигала идеологию государственного патриотизма. По его словам, действующий президент страны также поддерживает эту точку зрения.
Голосование на выборах президента завершилось в России в 21:00 по московскому времени в связи с разницей во времени с Калининградской областью. Позже Центризбирком обнародовал предварительные результаты выборов, согласно которым самовыдвиженец Владимир Путин занимает первое место с 87,97% голосов. За ним на втором месте расположился кандидат от КПРФ Николай Харитонов — 3,8%. Третью позицию занимает выдвиженец от партии «Новые люди» Владислав Даванков — 3,73%. На четвертой позиции кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий — за него отдали 2,96% голосов.
Ранее 5-tv.ru писал, что Даванков назвал победу Путина на выборах президента РФ несомненной.
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