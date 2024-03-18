«Континент в огне»: в Венгрии прокомментировали отправку войск НАТО на Украину

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 60 0

Сийярто заявил о расширении Евросоюзом помощи Украине

«Континент в огне»: в Венгрии прокомментировали отправку войск НАТО на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Soeren Stache

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Тема:
Спецоперация

Французский президент Эммануэль Макрон вновь заговорил о возможности участия солдат альянса в конфликте на стороне ВСУ.

Разговоры об отправке военного контингента НАТО на Украину являются провокацией и серьезным злоупотреблением пятой статьи договора альянса. С таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает телеканал М1.

«Если бы какая-либо европейская страна отправила сухопутные войска на Украину, это бы ввергло в огонь весь европейский континент, мы этого хотим меньше всего», — заявил дипломат.

Сийярто подчеркнул, что цель военного альянса — оборона и защита, а не атака. Об этом говорится в статье пять Североатлантического договора. Согласно ее содержанию, страны НАТО должны вступить в конфликт в том случае, если на территорию одной из них будет совершено нападение.

Применяя статью, страны НАТО могут оказывать помощь в любой форме, которую сочтут необходимой для реагирования на возникшую ситуацию. Это индивидуальное обязательство каждого государства, но только если речь идет об участниках объединения.

Так руководитель венгерского внешнеполитического ведомства прокомментировал недавние громкие заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который допустил отправку войск альянса в помощь Украине непосредственно на поле боя.

В МИД РФ в ответ на слова французского лидера, в Кремле заявили, что участие солдат НАТО в конфликте на стороне ВСУ приведет не просто к эскалации, но и прямому военному столкновению России с альянсом.

Между тем Сийярто сообщил, что министры иностранных дел стран Еврсоюза расширили Европейский фонд мира на пять миллиардов евро для оплаты поставок оружия Украине.

«Это фонд, из которого в принципе можно оплачивать странам — членам ЕС их поставки оружия на Украину», — заявил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что как НАТО цинично расширяется на Восток уже 25 лет.

Тема:
Спецоперация
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