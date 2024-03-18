Российские военные дроном ударили по украинской ДРГ недалеко от границы

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 68 0

Диверсанты планировали проникнуть на территорию России. Однако были выявлены.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские военные при помощи беспилотника ударили по украинской диверсионно-разведывательной группе, которая планировала проникнуть на территорию России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, приведя кадры.

«На территории противника группировкой прикрытия государственной границы в северной части населенного пункта Лукашовка было выявлено перемещение диверсионно-разведывательной группы ВСУ, которая собиралась погрузиться на боевую машину пехоты для дальнейшего продвижения к государственной границе России с целью очередной провокации», — говорится в сообщении.

После выявления цели оператор нанес удар дроном. В тот момент боевики занимались погрузкой личного состава и техники. В результате киевский режим был лишен до восьми боевиков убитыми и ранеными. Механик-водитель украинской боевой машины спешно скрылся с места погрузки, бросив раненых.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали чаще атаковать регионы России, для того, чтобы их обезопасить, нужная некая буферная зона, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
Спецоперация
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