Контратака врага невозможна: лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Минометчики группировки «Центр» остановили контратаку ВСУ на авдеевском направлении в зоне СВО

Военнослужащие минометной артиллерийской батареи гвардейского мотострелкового полка остановили контратаку ВСУ на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

Получив данные от операторов БпЛА, сопровождающих штурмовые группы российских войск, минометчики ЦВО поразили группу мотопехоты украинских войск, планировавшую перейти в контратаку в ответ на продвижение штурмовых подразделений группировки «Центр».

В течение нескольких часов артиллеристы непрерывно накрывали огнем из 82-мм автоматических минометов «Василек» подразделения ВСУ, пытавшиеся вступить в бой с подразделениями штурмовой группы «Центр».

В результате боя противник потерял эффект неожиданности и наступательную инициативу, рассеявшись в лесном массиве. В результате слаженных действий артиллерии и штурмовых подразделений группировки «Центр» российские войска существенно улучшили положение по переднему краю.

Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ на Северодонецком направлении

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Северодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции.

После применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

«Выполнили взлет, полет по маршруту, выход на цель. С кабрирования выпустили неуправляемые авиационные ракеты, по докладу ПАНа, цель поражена, никаких препятствий больше не встретили. Вернулись, все живы и здоровы. Победа будет за нами!» — рассказал летчик Су-25 с позывным «Архонт».

По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме.