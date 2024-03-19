Контратака врага невозможна: лучшее видео из зоны СВО за день

Любые попытки ВСУ пойти в наступление молниеносно останавливаются действиями вооруженных сил РФ.
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Минометчики группировки «Центр» остановили контратаку ВСУ на авдеевском направлении в зоне СВО
Военнослужащие минометной артиллерийской батареи гвардейского мотострелкового полка остановили контратаку ВСУ на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции.
Получив данные от операторов БпЛА, сопровождающих штурмовые группы российских войск, минометчики ЦВО поразили группу мотопехоты украинских войск, планировавшую перейти в контратаку в ответ на продвижение штурмовых подразделений группировки «Центр».
В течение нескольких часов артиллеристы непрерывно накрывали огнем из 82-мм автоматических минометов «Василек» подразделения ВСУ, пытавшиеся вступить в бой с подразделениями штурмовой группы «Центр».
В результате боя противник потерял эффект неожиданности и наступательную инициативу, рассеявшись в лесном массиве. В результате слаженных действий артиллерии и штурмовых подразделений группировки «Центр» российские войска существенно улучшили положение по переднему краю.
Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ на Северодонецком направлении
Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Северодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции.
После применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
«Выполнили взлет, полет по маршруту, выход на цель. С кабрирования выпустили неуправляемые авиационные ракеты, по докладу ПАНа, цель поражена, никаких препятствий больше не встретили. Вернулись, все живы и здоровы. Победа будет за нами!» — рассказал летчик Су-25 с позывным «Архонт».
По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме.
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