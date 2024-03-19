ВС РФ сбили тяжелый украинский дрон «Баба Яга» на артемовском направлении
Также наши артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ.
Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru
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Сейчас последние новости из зоны спецоперации. На донецком направлении российские артиллеристы уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ.
Базу противника в заброшенном доме вычислили во время воздушной разведки. Координаты быстро передали расчету гаубицы «Мста-Б». Цель была поражена точным огнем.
А на артемовском направлении зенитчики сбили тяжелый украинский дрон «Баба Яга». Вражеский коптер ночью двигался в сторону наших позиций.
На него были подвешены два минометных снаряда. Заметив беспилотник, дежурный расчет зенитчиков открыл по нему огонь. После нескольких попаданий дрон упал на землю и сгорел.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. О ее начале президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что расчет ЗРК «Бук-М1» уничтожил ударный вертолет ВСУ в ДНР.
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