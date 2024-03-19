ВС РФ сбили тяжелый украинский дрон «Баба Яга» на артемовском направлении

Эфирная новость 195 0

Также наши артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ.

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Сейчас последние новости из зоны спецоперации. На донецком направлении российские артиллеристы уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ.

Базу противника в заброшенном доме вычислили во время воздушной разведки. Координаты быстро передали расчету гаубицы «Мста-Б». Цель была поражена точным огнем.

А на артемовском направлении зенитчики сбили тяжелый украинский дрон «Баба Яга». Вражеский коптер ночью двигался в сторону наших позиций.

На него были подвешены два минометных снаряда. Заметив беспилотник, дежурный расчет зенитчиков открыл по нему огонь. После нескольких попаданий дрон упал на землю и сгорел.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. О ее начале президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что расчет ЗРК «Бук-М1» уничтожил ударный вертолет ВСУ в ДНР.

Тема:
Спецоперация
19 мар
Не поверил: министр обороны Южной Кореи усомнился в заявлениях Украины
19 мар
Германия призывает Украину сесть за стол переговоров: «Не даст закончить конфликт»
19 мар
Расчет ЗРК «Бук-М1» уничтожил ударный вертолет ВСУ в ДНР
19 мар
Контратака врага невозможна: лучшее видео из зоны СВО за день
19 мар
Планы сорваны: российские бойцы разбили группировку ВСУ на границе с РФ
18 мар
Российские военные дроном ударили по украинской ДРГ недалеко от границы
18 мар
«Наша поддержка»: генсек НАТО признал помощь Украине в ударах в Черном море
18 мар
«Континент в огне»: в Венгрии прокомментировали отправку войск НАТО на Украину
18 мар
Песков объяснил слова Путина о создании санитарной зоны: «На фоне атак и обстрелов»
18 мар
Минобороны РФ сообщило об ударе по месту проведения совещания командиров ВСУ
+2° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.98
0.11 100.24
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:47
Экстремальное похудение: как Джиган сбросил почти 40 килограммов за три месяца
11:46
В долг: США предлагают новый вариант помощи Украине
11:41
Молдавия выразила возмущение из-за голосования на выборах президента РФ в Приднестровье
11:39
Живота никто и не заметил: откуда у Петросяна и Брухуновой появилась дочь
11:30
Раскрыта причина смерти заместителя директора «Имперского русского балета»
11:29
«Будет война»: в Армении заявили о возможности нового военного конфликта в регионе

Сейчас читают

«Непоправимый ущерб Армении»: юристы против отзыва исков Еревана против Баку
Пост – не голодовка: священник назвал способ не сходить с ума при воздержании
Солист «Иванушки International» о Казани: «Всегда уезжаю накормленным, напоенным»
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок