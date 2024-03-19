Расчет ЗРК «Бук-М1» уничтожил ударный вертолет ВСУ в ДНР

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 43 0

Расчет ЗРК «Бук-М1» сбил на артемовском направлении ударный вертолет ВСУ

Расчет ЗРК «Бук-М1» уничтожил ударный вертолет ВСУ в ДНР

Фото: www.globallookpress.com / Viktor Chernov

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Тема:
Спецоперация

Цель поразили на высоте 500-600 метров.

Украинский ударный вертолет был сбит на артемовском направлении с помощью расчета зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1» группировки войск «Юг». Об этом РИА Новости рассказал командир дивизиона зенитной батареи с позывным «Тихий».

«Высота ее была где-то 500-600 метров… Мы спокойно „взяли“ ее, сопровождали ее порядка 10 километров, уже знали, что она идет, идет на нас», — рассказал командир.

Как он отметил, вертолет Вооруженных Сил Украины был уничтожен примерно в 7-8 километрах от передовой линии. Подготовка к уничтожению цели началась давно, была устроена засада.

Он сообщил также, что для достижения цели расставили средства оповещения и наблюдения. Благодаря комплексному подходу смогли поразить вертолет, пояснил командир.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны РФ сообщило об ударе по месту проведения совещания командиров ВСУ.

Тема:
Спецоперация
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