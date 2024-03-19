«Продвигаются практические везде»: Пушилин об обстановке на донецком направлении

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

Российские войска продвигаются почти по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в эфире одного из федеральных каналов заявил глава региона Денис Пушилин.

По словам губернатора, продвижение есть, в том числе, и на сложных участках.

«По той информации, которая у меня есть, ребята продвигаются практически везде, касаемо наших направлений», — сказал Пушилин.

Также глава ДНР рассказал о восстановлении железной дороги в республике сообщением от Ростова-на-Дону до Донецка и Мариуполя.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как российская артиллерия выбивает ВСУ с позиций у села Работино.