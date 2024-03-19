«Продвигаются практические везде»: Пушилин об обстановке на донецком направлении

Пушилин сообщил о продвижении войск РФ по всей линии соприкосновения в ДНР
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
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Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.
Российские войска продвигаются почти по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в эфире одного из федеральных каналов заявил глава региона Денис Пушилин.
По словам губернатора, продвижение есть, в том числе, и на сложных участках.
«По той информации, которая у меня есть, ребята продвигаются практически везде, касаемо наших направлений», — сказал Пушилин.
Также глава ДНР рассказал о восстановлении железной дороги в республике сообщением от Ростова-на-Дону до Донецка и Мариуполя.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
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