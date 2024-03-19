«Выступает за проведение»: в МИД КНР сделали заявление о переговорах по Украине

Эфирная новость 23 0

Politico: Китай может бойкотировать мирные переговоры по Украине без участия РФ

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Поднебесная акцентировала внимание на том, что собирается действовать исключительно в установленном порядке международных конференций.

Китай может бойкотировать будущие мирные переговоры по Украине в случае неучастия в них России, сообщает Politico со ссылкой на чиновников. Издание предполагает, что этот вопрос будет подниматься в ходе визита китайского лидера Си Цзиньпина во Францию в мае этого года. Свою позицию накануне озвучил МИД КНР.

«Китай выступает за проведение в установленном порядке международных конференций, которая будет признана как Россией, так и Украиной и обеспечит равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов. Позиция Китая в отношении украинского кризиса последовательна и ясна. Китай будет продолжать играть конструктивную роль в обеспечении прекращения огня и политического урегулирования кризиса», — рассказал спикер МИД КНР Линь Цзянь.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. О ее начале президент РФ Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.

После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД РФ ответил на призыв США к дискуссии о ядерном разоружении.

Тема:
Спецоперация
19 мар
«Боль, злость и бессилие»: при обстреле ВСУ в Белгороде погибла ручная кенгуру Гранди
19 мар
«Приоритетная мишень»: Нарышкин о планах Франции отправить военных на Украину
19 мар
«Фронт посыпется»: экс-депутат Рады спрогнозировал переломный момент в ходе СВО
19 мар
Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине на 500 миллионов евро
19 мар
«Изменить стратегию»: почему Запад оказался не готов к конфликту на Украине
19 мар
Депутаты приняли законопроект об освобождении контрактников от уголовного наказания
19 мар
Европа не сдержала обещания, данные Украине: «Цель все еще в силе»
19 мар
Власти Белгородской области планируют эвакуировать из региона девять тысяч детей
19 мар
О победе России, элитах США и не только: эксклюзивное интервью экс-редактора The New York Times Джона Вароли
19 мар
Путин: все попытки украинских диверсантов прорваться через границу провалились
+1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.22
0.24 100.10
-0.14
Подарки Солнца: каким знакам зодиака особенно повезет в день весеннего ра...

Последние новости

20:59
Подарки Солнца: каким знакам зодиака особенно повезет в день весеннего равноденствия 20 марта
20:53
Полиция Майами озвучила причину смерти тренера «Салавата Юлаева» Кольцова
20:44
Путин одобрил покупку российской компании Highland Gold
20:35
«Выступает за проведение»: в МИД КНР сделали заявление о переговорах по Украине
20:21
«На хитах и харизме»: критик объяснил, как Леонтьев продержался на сцене 50 лет
20:07
«Боль, злость и бессилие»: при обстреле ВСУ в Белгороде погибла ручная кенгуру Гранди

Сейчас читают

Солист «Иванушки International» о Казани: «Всегда уезжаю накормленным, напоенным»
Пост – не голодовка: священник назвал способ не сходить с ума при воздержании
О победе России, элитах США и не только: эксклюзивное интервью экс-редактора The New York Times Джона Вароли
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок