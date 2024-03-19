«Выступает за проведение»: в МИД КНР сделали заявление о переговорах по Украине

Поднебесная акцентировала внимание на том, что собирается действовать исключительно в установленном порядке международных конференций.

Китай может бойкотировать будущие мирные переговоры по Украине в случае неучастия в них России, сообщает Politico со ссылкой на чиновников. Издание предполагает, что этот вопрос будет подниматься в ходе визита китайского лидера Си Цзиньпина во Францию в мае этого года. Свою позицию накануне озвучил МИД КНР.

«Китай выступает за проведение в установленном порядке международных конференций, которая будет признана как Россией, так и Украиной и обеспечит равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов. Позиция Китая в отношении украинского кризиса последовательна и ясна. Китай будет продолжать играть конструктивную роль в обеспечении прекращения огня и политического урегулирования кризиса», — рассказал спикер МИД КНР Линь Цзянь.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. О ее начале президент РФ Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.

После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД РФ ответил на призыв США к дискуссии о ядерном разоружении.