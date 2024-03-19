Российские военные освободили населенный пункт Орловка в ДНР

Бойцы продолжают продвижение на авдеевском направлении.
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
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Военные российской армии в рамках проведения спецоперации на Украине освободили населенный пункт Орловка, расположенной в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«На авдеевском направлении подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Орловка Донецкой народной республики и улучшили положение по переднему краю», — говорится в сообщении.
По данным Минобороны России, за сутки на данном направлении были отражены шесть контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник потерял до 125 боевиков, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.
«Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20, орудие Д-30 и противотанковая пушка МТ-12 «Рапира», — добавили в Минобороны.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска продвигаются почти по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации в Донецкой народной республике.
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