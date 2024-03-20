Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Расчеты РСЗО «Град» и «Ураган» обеспечивают продвижение мотострелков группировки войск «Восток» на Запорожском направлении СВО

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» подразделений артиллерии 36 общевойсковой армии группировки войск «Восток» из Забайкалья наносят ракетные удары по опорным пунктам ВСУ на Запорожском направлении специальной военной операции.

Каждый реактивный снаряд весит более восьмидесяти килограммов, но артиллеристам не привыкать работать с тяжестями. Полный боекомплект из 40 снарядов они заряжают по два-три раза в день, дефицита боеприпасов нет. На сверку координат — считанные минуты. Цели — тыловые районы ВСУ на Запорожском направлении СВО: опорные и командные пункты, склады с боеприпасами.

Реактивная артиллерия на этом участке фронта работает в огневом тандеме — рядом с «Градами» расположены огневые позиции РСЗО «Ураган».

Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 группировки войск «Запад» по ДРГ украинских формирований в приграничных районах Курской области

Артиллерийские подразделения группировки войск «Запад» продолжают наносить комплексное огневое поражение сосредоточениям диверсионно-разведывательным группам (ДРГ) украинских террористических формирований в приграничных районах Российской Федерации.

Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Запад» продолжают наносить огневое поражения по скоплению живой силы и техники украинских националистов в приграничных районах Курской области. Выполняя задачи в составе разведывательно-ударных контуров артиллерийские расчеты накрывают командные пункты, замаскированные боевые бронированные машины украинских ДРГ, а также ведут контрбатарейную борьбу с вражескими артиллерийскими и минометными расчетами в круглосуточном режиме.