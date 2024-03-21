Тем временем «союзники» не спешат с помощью для Незалежной, армия которой продолжает терпеть неудачи на поле боя.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил возможность того, что по итогам мобилизации в армию Незалежной попадет менее 500 тысяч человек. Об этом политик рассказал агентству Bloomberg.

В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах мобилизовать 450-500 тысяч мужчин. Шмыгаль же считает, что нет необходимости призывать такое количество человек. Тем временем, от отмечает, что такое возможно, если будет помощь от союзников, которые пока этот вопрос откладывают.

«Мы продолжим борьбу, если у нас будет поддержка со стороны наших партнеров по артиллерийским снарядам, по ракетам большой и средней дальности», — рассказал премьер-министр.

Шмыгаль все же ожидает одобрения новой помощи для Киева от Вашингтона до конца марта или в апреле. Ради поставок украинские чиновники ведут диалог с конгрессменами от обеих партий.

Ранее 5-tv.ru писал, что США предлагают новый вариант помощи Украине.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.