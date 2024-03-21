Дали отпор: наши военные уничтожили украинскую РСЗО у границы

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В Киеве прогремели взрывы, объявлена тревога

Фото, видео: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В ДНР российская артиллерия разгромила опорный пункт ВСУ.

Теперь последние данные из зоны спецоперации. Российские военные уничтожили артиллерийский расчет украинских боевиков в приграничном районе Белгородской области. С помощью новейшего радиолокационного комплекса «Зоопарк» удалось засечь точку, откуда украинская РСЗО обстреливала мирное население области.

Координаты быстро передали артиллерии. Дальше в дело вступила реактивная система залпового огня (РСЗО) «Смерч». Прицельным огнем вражеская установка была уничтожена.

А вот еще несколько единиц украинской техники под Белгородом. На ней боевики пытались прорваться к приграничным селам. На кадрах с беспилотника видно, что земля усеяна телами ВСУшников, а у дозорной вышки стоит несколько подбитых танков. Они были поражены огнем артиллерии на дальних подступах.

На донецком направлении спецоперации российскими войсками уничтожен опорный пункт противника. Получая разведданные с беспилотника в режиме реального времени, наши бойцы прицельным огнем разгромили четыре блиндажа ВСУ. Ликвидировано около 30 боевиков. 

Тема:
Спецоперация
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