В ДНР российская артиллерия разгромила опорный пункт ВСУ.

Теперь последние данные из зоны спецоперации. Российские военные уничтожили артиллерийский расчет украинских боевиков в приграничном районе Белгородской области. С помощью новейшего радиолокационного комплекса «Зоопарк» удалось засечь точку, откуда украинская РСЗО обстреливала мирное население области.

Координаты быстро передали артиллерии. Дальше в дело вступила реактивная система залпового огня (РСЗО) «Смерч». Прицельным огнем вражеская установка была уничтожена.

А вот еще несколько единиц украинской техники под Белгородом. На ней боевики пытались прорваться к приграничным селам. На кадрах с беспилотника видно, что земля усеяна телами ВСУшников, а у дозорной вышки стоит несколько подбитых танков. Они были поражены огнем артиллерии на дальних подступах.

На донецком направлении спецоперации российскими войсками уничтожен опорный пункт противника. Получая разведданные с беспилотника в режиме реального времени, наши бойцы прицельным огнем разгромили четыре блиндажа ВСУ. Ликвидировано около 30 боевиков.