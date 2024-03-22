Международный валютный фонд одобрил очередной кредитный транш Украине

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 23 0

МВФ одобрил кредитный транш Украине на сумму около 880 миллионов долларов

Международный валютный фонд одобрил очередной кредитный транш Украине

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
Спецоперация

Незалежная снова получит огромные деньги, но как она собирается расплачиваться?

Украине одобрили очередной кредитный транш. Сделал это Международный валютный фонд (МВФ). На этот раз Незалежная получит взаймы около 880 миллионов долларов. Об этом сказано в заявлении финансового института.

«Совет МВФ сегодня завершит третий обзор механизма расширенного финансирования для Украины, что позволило одобрить выделение суммы, эквивалентной примерно 880 миллионам долларов, которые будут направлены на поддержку ее бюджета», — заявили в МВФ.

В декабре 2023 года Украине одобрили транш в размере 900 миллионов долларов в рамках четырехлетнего механизма расширенного кредитования. Всего Незалежная должна получить 15,6 миллиарда в американской валюте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине придумали, чем расплатятся за помощь США. Если Незалежная якобы победит, то она может попробовать отдать долги с помощью российского топлива и ресурсов.

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