В ООН выразили соболезнования в связи со случившимся в Крокус Сити Холле

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 124 0

Фархан Хак выразил соболезнования в связи со случившимся в Крокус Сити Холле

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

В офисе Антониу Гутерриша заявили, что внимательно следят за ситуацией в России.

В руководстве ООН выразили соболезнования в связи с произошедшим в Крокус Сити Холле. Заместитель представителя генсека организации Фархан Хак заявил в беседе с 5-tv.ru, что в офисе Антониу Гутерриша внимательно следят за ситуацией в России.

«Мы следим за последними новостями, и мы внимательно наблюдаем за ситуацией, но пока у нас нет точной информации о пострадавших и погибших. Мы выражаем соболезнования, и наши переживания сейчас со всеми россиянами», — сказал Хак.

Стрельба в Крокус Сити Холле произошла около 20:00, когда там должен бы начаться концерт рок-группы «Пикник». По сообщениям очевидцев, стрельбу открыли несколько человек в камуфляже.

В сети распространяются видео, на которых слышны автоматные очереди. Пишут о погибших и раненых. Официально информации о количестве пострадавших не поступало. Известно, что после стрельбы в здании начался пожар.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ сообщила о 40 погибших при стрельбе в московском Крокусе.

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