Горячая линия психологической помощи Красного Креста будет работать круглосуточно

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 659 0

Председатель организации выразил свои соболезнования.

Горячая линия психологической помощи Красного Креста будет работать круглосуточно

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Горячая линия психологической помощи Российского Красного Креста (РКК) будет работать круглосуточно. Об этом пресс-служба организации сообщила агентству ТАСС.

«Для оказания психологической помощи были привлечены дополнительные специалисты, они будут работать круглосуточно», — сообщил представители РКК.

Дозвониться до горячей линии можно по номеру 8 (800) 250-18-59.

Председатель организации Павел Савчук выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле» и заявил, что специалисты РКК готовы оказать помощь всем нуждающимся.

Стрельба в «Крокус Сити Холл» произошла около восьми вечера перед началом концерта популярной рок-группы «Пикник». Известно, что в здание ворвались несколько человек, которые открыли беспорядочную стрельбу по зрителям. Позднее в «Крокусе» возник пожар, которому был присвоен повышенный ранг сложности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ева Польна призвала не бояться после теракта в «Крокусе».

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Стрельба в Крокус Сити Холл
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