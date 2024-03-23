Тушение очагов пожара в «Крокус Сити Холле» займет полтора-два часа

Тушение очагов пожара в «Крокус Сити Холле» займет еще полтора-два часа. Этими данными поделились в ГУ МЧС по Московской области.

Ранее МЧС сообщило о локализации пожара в Крокус Сити Холле. Возгорание возникло во время теракта, совершенного вооруженными неизвестными, и распространилось на площади 12 900 квадратных метров.