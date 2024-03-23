Трое детей погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Минздрав Подмосковья на своем официальном сайте. В разделе под заголовком «биологическая смерть» фигурируют имена трех детей и двух мужчин.

По последним данным СК РФ число погибших более 60 человек, пострадали более 100 человек. 12900 квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал. Пожар локализовали спустя пять часов после его начала.

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).