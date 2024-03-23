СК РФ: количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» составляет 93 человека

Количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» составляет 93 человека. Этой информацией поделились в Следственном Комитете России. В ведомстве также сообщили, что количество жертв будет увеличиваться.

Спасатели приступили к разбору завалов в «Крокусе», ликвидация пожара продолжается. Следственная группа из числа следователей, криминалистов и экспертов СК России продолжает работу на месте происшествия.