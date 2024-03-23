Врачи круглосуточно бьются за жизни пострадавших при теракте в «Крокусе»

Владимир Путин пожелал выздоровления всем пострадавшим в результате теракта в «Крокусе», а также выразил благодарность врачам за работу. Раненных во время теракта госпитализировали в больницы Москвы и Подмосковья.

Медучреждения сейчас работают в усиленном режиме, дополнительно были вызваны сотрудники. Красногорская больница № 1 стала местом, куда доставляли первых пострадавших. Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров поговорил с теми, кто пережил страшные минуты нападения.

«Меры безопасности остаются повышенными. На въезде в Первую городскую больницу Красногорска дежурят полицейские. Впускают и выпускают только кареты скорой помощи. Именно сюда стали привозить пострадавших сразу после теракта», — рассказал корреспондент.

Эта клиника — ближайшая к месту теракта. Именно сюда доставили наибольшее количество раненых — несколько десятков человек. Для экстренных операций был вызван дополнительный персонал и подготовлено все необходимое.

«Было задействовано в общей сложности 19 медицинских организаций. Отработали все бригады скорой помощи. Профессиональная работа позволила фактически обеспечить пациентам с крайне тяжелым состоянием доставку в медицинские организации и своевременно начать реанимационные и хирургические мероприятия», — заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Тех, кто получил легкие ранения, после оказания медицинской помощи отпускают домой. Многие чудом уцелели, как эта семья, которой террористы стали стрелять в спину.

Утром Минздрав сообщил, что всех тяжелораненых прооперировали. Мэр столицы 23 марта посетил Боткинскую больницу, куда также продолжают поступать пострадавшие.

«Лучшие московские врачи борются за их жизнь и здоровье. Хотел бы выразить им слова огромной признательности, всем тем службам городским, которые принимали участие в спасение людей в «Крокусе», — заявил Сергей Собянин.

Работа по оказанию помощи в эти минуты не прекращается и в больнице подмосковных Химок. Сюда с самого утра приходят родственники пострадавших.

Некоторые больницы минувшей ночью вместе с министром здравоохранения посетила и вице-премьер Татьяна Голикова.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что медикаментов, крови, перевязочных материалов достаточно, но мы благодарны всем жителям России, которые откликнулись на ситуацию, которая произошла», — заявила она.

Пострадавшие продолжают поступать. На территорию Красногорской больницы садится вертолет.

Всем родственникам погибших и пострадавшим оказывается и психологическая помощь. Для этого развернуты центры поддержки. О необходимости этой работы сказала глава медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Один из центров, который расположен рядом с «Крокусом», посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Здесь, в центре поддержки, мы получили 272 звонка на сегодняшний момент. Пришли порядка 40 родственников, для того, чтобы получить информацию о своих близких», — сообщил глава региона.

Сотрудники центров держат постоянную связь с родственниками и дают им актуальную информацию практически в режиме реального времени.

Власти столицы и Московской области заявили, что возьмут на себя организацию похорон погибших. Так же выплаты в размере от полумиллиона до трех миллионов рублей получат пострадавшие и семьи погибших. Ежемесячные выплаты будут полагаться и детям, оставшимся без родителей в результате трагедии.