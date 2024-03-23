Песков: Кремль сообщит об обращении Путина к РФ в связи с терактом в «Крокусе»
Песков: Кремль сообщит об обращении Путина к РФ в связи с терактом в Крокусе
Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев
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Главе государства доложили о произошедшем в первые минуты после случившегося.
Кремль сообщит о том, планируется ли обращение Владимира Путина к россиянам в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», и когда именно его ждать.
«Мы сообщим», — ответил пресс-секретарь президента России на вопрос «Известий».
Главе государства доложили о произошедшем в первые минуты после случившегося. Он провел с руководителями и представителями российских ведомств, отметив, что помощь всем пострадавшим должна быть оказана своевременно и в полной мере.
Президент России пожелал выздоровления всем пострадавшим и выразил благодарность врачам.
Утром 23 марта глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту о задержании всех четверых террористов, стрелявших в «Крокусе». Всего в рамках расследования задержаны 11 человек.
Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.
По последним данным, число погибших достигло 115 человек, пострадали более 100 человек. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал. Пожар локализовали спустя пять часов после его начала.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как прокомментировал трагедию государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
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